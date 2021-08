Gisela Zamora acompañó el paseo de vecinas por el Delta de Tigre en el marco del programa Mujeres Navegando

Con una perspectiva ambiental, la gestión local impulsa estas iniciativas para fomentar, no solo el turismo local dirigido a los residentes del partido, sino también el cuidado de la fauna y flora autóctona, la reducción de residuos, el reciclaje, entre otros hábitos.

Antes de partir, la edil les deseó un buen viaje a las participantes y destacó: “Estamos muy felices por el regreso de los programas turísticos. Este, en particular, tiene mucho valor porque brinda la posibilidad a las vecinas de Tigre de disfrutar de un paseo donde van a conocer toda la riqueza de nuestro Delta”.