Morón ya realiza testeos de coronavirus de manera libre

A partir de ahora, los vecinos y vecinas que no posean síntomas pero deseen hacerse el testeo de coronavirus podrán acercarse a cualquiera de las postas sanitarias del distrito, excepto el Hospital Municipal, para realizarse el examen y obtener el resultado de manera inmediata.

No es necesario presentar síntomas o haber sido contacto estrecho para testearse. De esta forma, también podrán realizarse el examen quienes lo necesiten por motivos laborales o turísticos.