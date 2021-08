Descalzo y Arrieta recorrieron el avance de obras en Ituzaingó

Por su parte, Descalzo comentó: “El avance de estas obras es muy importante, porque no solo mejoran la circulación de vehículos y peatones, sino que generan trabajo y mejoran la calidad de vida. Hay un Estado nacional, provincial y municipal que está presente en la vida de los y las ituzainguenses; vamos por una Argentina distinta, mejor, una Argentina que se vuelva a poner de pie”.

Una vez finalizada la recorrida, Arrieta dijo: “Hay un gobierno nacional que volvió a poner la obra pública como eje estratégico del desarrollo y para mejorar la calidad de vida de los vecinos y vecinas. La pandemia fue un desafío para no perder la visión estratégica y la necesidad de consolidad la obra pública para generar trabajo, pero el Municipio de Ituzaingó tiene una clara vocación para trabajar sobre las necesidades de los habitantes del distrito. En esta línea venimos trabajando articuladamente desde Vialidad Nacional con el Municipio”.