“Nuestro proyecto siempre contempló la dignidad de todos los trabajadores y trabajadoras”, dijo Sujarchuk

Por último, de Isasi afirmó: “Tenemos que volver a derrotar al liberalismo en estas elecciones y no tengo dudas de que eso va a suceder, para seguir profundizando el camino de reparación de derechos. Nuestro pueblo fue muy dañado durante los cuatro años de Macri y de Vidal, por eso coincidimos con intendentes como Ariel que creen que la recuperación del país está basada en la soberanía, el trabajo y la producción”.

“Ver al movimiento obrero organizado y a las organizaciones sociales unidas siempre es una alegría. La defensa y la dignidad de los trabajadores son una bandera para nosotros. Por eso, como candidato que representa a la juventud quiero resaltar que no es cierto que los jóvenes se quieren ir del país. Al contrario, quieren trabajar y comprometerse por una Argentina cada día más justa”, enfatizó Mucilli.

“Los trabajadores y trabajadoras del Estado son el primer eslabón de la gestión que estamos llevando adelante y que está transformando Escobar. Tarea que reconozco y destaco, pero no solo con palabras sino con acuerdos concretos. Nos sentamos con los gremios pensando siempre en mejorar las condiciones laborales de quienes estamos representando. Porque cuando ciertos sectores imponen el mensaje de que el Estado es ineficiente se refieren a los hombres y mujeres que lo integran. Y cuando esos mismos sectores tuvieron la oportunidad de administrarlo lo chocaron, utilizaron el Estado para engrosar sus bolsillos y sus cuentas bancarias en el exterior del país. Nosotros somos lo opuesto, nuestro proyecto siempre contempló la dignidad de todos los trabajadores y trabajadoras”, expresó Sujarchuk.