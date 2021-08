Valenzuela, entre los intendentes con mejor manejo de pandemia según una encuesta

Así, se destacan los testeos para personas sin síntomas en las plazas, la Unidad de Testeo Móvil, la entrega del kit “Tres de Febrero te cuida” para asistir a los pacientes de riesgo que no tengan cobertura médica, y la presentación de protocolos para la apertura de comercios y escuelas, entre otras.

