Con más de sesenta cortometrajes, culminó la primera edición del festival municipal Escobar Cine Móvil

Asimismo, el corto “Solos”, de Gilberto Polo Pacheco, fue elegido como mejor cortometraje extranjero; “Con sabor a carne”, de Ana Castor Vázquez, como mejor dirección; “¿Vos me ves a mí?”, de Rubén Casabella, como mejor interpretación; y “Falling boy”, de Tony Angeli, como mejor guión.

This site is protected by wp-copyrightpro.com