Policía retirado que hacía repartos mató a un delincuente que intentó asaltarlo en Munro

En principio, la fiscalía no tomó ningún temperamento sobre el policía retirado hasta tanto continúe la pesquisa para establecer si efectivamente se trató de un caso de “legítima defensa”.

Personal de la comisaría tercera de Munro fue alertado por el ex policía y secuestró un revólver calibre 32 que portaba el fallecido, identificado como Lucas Daniel Gauna, de 23 años.

Al llegar al lugar, una vecina a la que le había tocado el timbre le respondió que no habían comprado ningún artefacto, tras lo cual se dirigió a otra vivienda contigua para corroborar si se había equivocado de dirección.