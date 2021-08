Manes en Vicente López: “Los argentinos están cansados de votar maquinarias electorales“

Facundo Manes, precandidato a Diputado Nacional por el espacio Dar El Paso dentro de la alianza Juntos, en Provincia de Buenos Aires, aseguró esta tarde en Vicente López que “los argentinos están cansados de votar maquinarias políticas o votar en contra de alguien. Necesitamos votar ideas, porque la Argentina sale con ideas nuevas. Se viene un mundo nuevo, un país nuevo post pandemia, y no lo vamos a poder enfrentar con las mismas prácticas y fórmulas de siempre que nos llevaron a esta decadencia”.

Manes continuó diciendo que: “en mi caso ya acepté debatir con Santilli, falta la aceptación de él, pero estoy dispuesto a debatir con quién sea. Estamos acá para enfrentar las prácticas de siempre, los personajes de siempre y las fórmulas de siempre que llevaron a un país que era ejemplo en América Latina a esta decadencia donde tenemos un cincuenta por ciento de gente que vive en la pobreza”

“Somos parte de una coalición. Es importante que la coalición tenga una nueva identidad. En el 19’ no se pudo ganar la elección presidencial. Hay que revisar, tomar los positivo y revisar por qué los argentinos no nos apoyaron, pero claramente tiene que haber un salto cualitativo en la coalición, una nueva identidad para ganarle al kirchnerismo este año y en el 23´”, comentó el neurólogo.

El precandidato por Dar el Paso aseveró luego que “el kirchnerismo va a haber gobernado 16 de los últimos 20 años y en Argentina, si uno ve los números, la pobreza aumentó, la educación cayó y no hay un rumbo. El mundo se basa hoy en el conocimiento, la educación, la ciencia, la tecnología y el modelo de país del kirchnerismo no es el que nos va a llevar a la modernidad. Uno puede ver el modelo kirchnerista reflejado en Santa Cruz, una provincia rica en recursos naturales, pocos habitantes, extensa costa marítima, con minerales, con turismo y vemos quebrada la salud, quebrada la educación, se persigue a la oposición, a la prensa, hay una justicia adicta, hay una asfixia a la actividad privada y la poca que hay está relacionada con el Estado” y finalizó: “ese es el país que no queremos. Ese país no nos acerca al mundo. Por eso esta elección es clave. La oposición necesita revitalizarse y enfrentar al kirchnerismo con lo mejor de nosotros”.

Manes estuvo acompañado por Joaquín de la Torre y Ayelen Bertón, precandidatos a Senadores provinciales; Natalia Villa, Miguel Ponce y Analía Continente, precandidatos a concejales.