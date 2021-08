Articulación entre Nación y municipios para combatir la inseguridad

El subsecretario de Seguridad de Malvinas Argentinas, Jorge Cancio, explicó: “Conversamos sobre distintas problemáticas, revisamos trabajo en conjunto, ya ordenamos y organizamos un operativo con San Miguel y José C. Paz para la semana que viene y coordinamos temas acerca de las lectoras de patente por los pedidos de secuestro y robos de automotor. Y un gran problema que tenemos en todos los distritos es con las investigaciones de drogas que no avanzan y los vecinos quieren respuestas. Asique resolvimos juntos hacer pedidos ante el fiscal general para que avancen las investigaciones que hemos presentado”.

Malvinas Argentinas recibió en su Centro Operativo Municipal a secretarios de Seguridad de los distritos de San Miguel, José C. Paz, Pilar y Escobar, y a funcionarios del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, con el objetivo de estudiar políticas conjuntas que ayuden a combatir la inseguridad en la Región Amba Norte 1 y 2.