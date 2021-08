Emotivo reconocimiento a los atletas olímpicos de San Isidro que compitieron en Tokio

“Estoy muy contento con este reconocimiento que nos brindan hoy. También le quiero agradecer al municipio los lugares que nos ofrece para que podamos desarrollar la actividad. Ya me estoy preparando para lo que va a ser mi segunda experiencia olímpica, París 2024”, concluyó Francisco Saubidet Birkner, windsurfista que en Tokio participó por primera vez de una competencia olímpica.

Paula Pareto, médica del Hospital Central y judoca, remarcó: “Es muy lindo sentir el cariño de la gente, de mis colegas, de las autoridades municipales. Llegar al consultorio y ver la sonrisa de los chicos, es algo único. Ahí es cuando nos damos cuenta de que no todo es una medalla, sino que ganamos en varios otros aspectos”.

Con emoción, se entregaron las distinciones a 7 representantes de los Juegos Olímpicos que se acercaron al Museo Casa Alfaro, la judoca Paula Pareto; los integrantes del equipo de Rugby Seven, Santiago Alvarez Fourcade y Rodrigo Etchart; la “leona” Belen Succi; el windsurfista Francisco Saubidet Birkner; y los representantes de Vela, Santiago Lange y Belén Tavella.