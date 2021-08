Pichetto y Posse de campaña por las calles de San Isidro

En la misma línea, Pichetto no ahorró elogios para el intendente de San Isidro. “Es un honor estar al lado de Gustavo, un gran intendente que siempre pensó en cuidar la actividad económica, los puestos de trabajo, el comercio y la producción de igual manera que la salud de la gente”, valoró. Y remarcó: “Es una gestión que escucha permanentemente al vecino y resuelve los problemas. Se nota indudablemente el éxito del gobierno municipal”.

Luego de conversar con los comerciantes, Pichetto criticó al gobierno nacional. Hizo referencia a la inflación de 3% de julio pasado, que en 7 meses superó la meta de 29% anual que había fijado el gobierno para todo 2021. “Es un dato alarmante que genera la preocupación de la sociedad en su conjunto. Hay que tener una propuesta económica para los argentinos. Junto con Diego Santilli sostenemos que hay que bajar los impuestos y la presión impositiva nacional, y para eso estamos pidiendo el voto”, sostuvo el ex compañero de fórmula de Mauricio Macri en las últimas elecciones.

El ex senador nacional Miguel Ángel Pichetto y el precandidato a senador provincial de Juntos, Christian Gribaudo, visitaron ayer San Isidro, donde recorrieron el centro comercial de Boulogne junto con el intendente Gustavo Posse.