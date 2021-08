El motociclista, víctima desafortunada del hecho, fue trasladado al Hospital de Trauma, donde permanece internado en estado reservado producto de las heridas que le generó el impacto. Los policías, en tanto, fueron asistidos y no presentaron lesiones óseas.

Todo comenzó en el Barrio Frino de José C. Paz, donde un delincuente robó un Chevrolet Onix patente AD783CW a punta de pistola.

Robo en José C. Paz terminó con un patrullero volcado y un motociclista herido en Grand Bourg

José C. Paz