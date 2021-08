Una mujer sufrió un feroz ataque de tres perros en San Andrés

Aparentemente, tras una denuncia, intervino en el hecho el área de Zoonosis municipal, ya que un vecino mencionó que “hoy los perros no estaban”, aunque dijo no saber “si los encerraron o se los llevaron”.

No queda claro quién es el dueño de los perros que atacaron a la mujer, pero, según testimonios de los vecinos, su peligrosidad es conocida por todos, y de hecho señalan que ya hubo otros ataques a otros perros y a personas.

Alertados por los gritos, dos vecinos intervinieron para rescatar a la mujer y espantaron a los perros con piedras y con un palo, y se ve en los videos que los animales no soltaban a la mujer hasta que uno de los vecinos comenzó a golpearlos.

Todo fue captado por las cámaras de seguridad de la zona, y en las imágenes se ve a la mujer caminando tranquilamente por la vereda, cuando aparecen los dos perros y comienzan a atacarla. Luego se sumó otro can a la escena.