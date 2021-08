Diego Santilli: “Zencich es un dirigente que está cerca de la gente”

“Hay que enfrentar a los delincuentes y los que quieren lastimar a nuestras familias. Tener decisión política y poner todos los policías en la calle. Que sean los delincuentes los que tengan miedo y no la sociedad”, expresó Santilli luego de reunirse con trabajadores de delivery de Merlo, que realizaron una protesta en la municipalidad por los reiterados casos de inseguridad que sufren.

