Gustavo Posse recorrió las instalaciones de la empresa John Foos, en Beccar

Victoria Arce, gerente de Recursos Humanos de la empresa John Foos, destacó que gracias al Municipio lograron reabrir la fábrica que también hizo lo suyo: “La empresa puso micros y combis para el traslado de su personal para que no tengan que viajar en transporte público”, contó.

“La salud y la economía van de la mano y esto es un claro ejemplo, se puede trabajar sin que haya contagios. El año pasado esta empresa necesitaba seguir trabajando e ideamos cómo darle una mano a una fábrica de calzados que no era esencial en ese momento. Empezaron haciendo barbijos y calzado para los trabajadores de la salud, luego planteamos habilitaciones especiales con protocolos sanitarios y juntos logramos que la fábrica pueda funcionar, rearmarse y hasta contratar empleados”, contó Walter Pérez.