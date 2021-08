San Isidro lanzó un concurso para elegir nombre a sus tres nuevas islas del Delta

“Queremos que todos puedan conocer, recorrer y cuidar las islas. Desde hace cuatro años tenemos lanchas con personal que se encarga de cuidarlas, preservarlas y también auxiliar a las embarcaciones de la zona. Tenemos gente capacitada para controlar que no haya usurpaciones, depredaciones o pesca”, contó el secretario de Inspecciones, Registros Urbanos y Tránsito, Walter Pérez.

“Lo cuidamos para la actual y las siguientes generaciones. Esto es área verde desde 2018. A través de esta medida, el municipio protege los ecosistemas ambientales y los hábitats terrestres y acuáticos del distrito, evita la especulación inmobiliaria y establece claramente lo que no se puede hacer en estos espacios. La naturaleza es un bien social, donde todos somos iguales y nosotros tenemos el criterio de preservarla”, sostuvo Posse.

En 1996, cuando Posse era diputado provincial impulsó una ley en la que se logró establecer los nuevos límites del partido, que incluía a los territorios que se formarían en el Río de la Plata. “Esto lo complementamos cuando me tocó ser intendente junto con mis pares de Tigre, San Fernando y Vicente López, para que las islas estén bajo la jurisdicción de cada municipio. Son actos jurisdiccionales para que no haya usurpaciones”, explicó.

El intendente recordó su larga lucha para que puedan ser declaradas reserva natural para mantener el ecosistema y evitar la especulación inmobiliaria. “Aquí quisieron construir un barrio cerrado de 400 hectáreas más otras 300 que necesitaban para contener la sudestada y que se iba a comunicar por un puente con San Isidro a la altura de la Catedral. Fue una situación ilegal”, rememoró el jefe comunal. Y señaló: “Con los vecinos empezamos a luchar para que no se aprobara eso y pudimos demostrar que era imposible que tuvieran escrituras sobre esas tierras”.