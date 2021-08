Con gran participación, se realizó el primer Hackathon Sostenible del partido de Escobar

Además, contó con un jurado conformado por el médico veterinario y ex rector de la Universidad de Buenos Aires, Rubén Hallu; el ingeniero en Seguridad Ambiental y director general de Ambiente de Escobar, Javier Guzzo; la ingeniera agrónoma de Fundación Temaikèn, Emilia Sánchez; el ingeniero agrónomo del Inta – Campana, Sebastián Coll; la licenciada en Ciencia Política y Biología de la Conservación, Mercedes Fino; y el ingeniero agrónomo y doctor en Ciencias Naturales, Luis Andrés Polack.

This site is protected by wp-copyrightpro.com