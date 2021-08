Femicidio en Moreno: Identifican a la posible víctima y al asesino gracias a las cámaras de seguridad de Merlo

Tras un llamado al 911, al lugar arribó personal de la comisaría primera de Moreno y del SAME, y confiormaron que la víctima, de entre 25 y 40 años, yacía muerta y presentaba un fuerte traumatismo de cráneo, signos de estrangulamiento por asfixia mecánica y desfiguración de la cara.

La clave de la posible identificación de la víctima estuvo en la difusión de esa serie de videos a través de los cuales los investigadores del femicidio descubrieron que la joven y el asesino se conocían, aunque no se sabe desde cuándo, y que pasaron toda la noche juntos.