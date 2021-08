Un motochorro detenido tras intentar robar un supermercado chino en San Miguel

Como puede verse en las imágenes, uno de los motochorros ingresó al supermercado y apuntó con un arma al dueño del local, que se resistió y forcejeó con el delincuente hasta neutralizarlo y echarlo del local. El delincuente no tuvo más remedio que escapar a pie, mientras su cómplice se daba a la fuga en moto.

This site is protected by wp-copyrightpro.com