Las familias disfrutaron del cierre del Mes de la Niñez en Malvinas Argentinas

“Despedimos un Mes de la Niñez inolvidable. Nuestros espacios públicos fueron el lugar de encuentro para celebrar las infancias con juegos, sorteos y sorpresas, y me alegra mucho haber sido parte de una fiesta que recordaremos siempre. Gracias por la buena onda. Sigamos construyendo entre todos y todas el Malvinas que queremos”, expresó el intendente Leo Nardini.

This site is protected by wp-copyrightpro.com