Malena Galmarini, junto a concejales del Frente de Todos de Tigre, participó de varios festejos del Mes de las Niñeces

La referente del Frente de Todos de Tigre, Malena Galmarini, recorrió junto a concejales y precandidatos del espacio los encuentros organizados el último fin de semana en Benavídez, Pacheco y Dique Luján, en el marco de los festejos que tienen lugar todos los fines de semana de agosto. Hubo festejos en plazas, merenderos y clubes en las 11 localidades de Tigre.

Merenderos, comedores, plazas y clubes de barrio son sede de festejos organizados por el Frente de Todos en todas las localidades de Tigre, llevando durante todos los fines de semana de agosto jornadas de alegría y diversión a niños y niñas, y todas sus familias. Cada evento cuenta con shows, juegos, música, bolsas de golosinas, sorteos de premios y regalos, todo realizado con protocolo y al aire libre. Este domingo, Galmarini visitó junto a los referentes de Frente de Todos de Tigre varios barrios.

‘’La verdad que estoy muy contenta de haber recorrido todo Tigre, estuvimos en las plazas y en los merenderos con eventos chiquitos, pero cuidándonos de la pandemia. Seguimos protegiendo a niños y niñas; adolescentes y adultos mayores con todos los cuidados y protocolos’’, dijo la dirigente.

En este sentido, la funcionaria sostuvo que ‘’es el tercer fin de semana que estamos reencontrándonos”, y recordó que “hacía mucho tiempo que no nos veíamos cara a cara”. “Si bien seguimos usando los barbijos, yo siempre digo que no hay mal que por bien no venga. Tener la cara tapada hace que nos miremos más a los ojos, que podamos encontrarnos en la mirada. Hoy vimos en la mirada de los chicos esa alegría, emoción e ilusión que da un regalo, y poder jugar, encontrarse con sus amigos y disfrutar en un ambiente sano”, agrego.

En el festejo en la Plaza El Zorzal, la concejal Mayra Mariani expresó: “Todo el mes de agosto estamos en distintas localidades y lugares de Tigre festejando el Mes de las Niñeces. Hoy estamos en Pacheco, disfrutando de la compañía de los chicos y chicas, y pasando un buen momento con todos ellos. La verdad que después de tanto tiempo de estar adentro y no poder hacer cosas, estamos de a poquito volviendo a retomar la vida normal, la vida que queremos. Fue un hermoso día con shows y sorteos. Fue un placer haber compartido esta jornada’’.

Por otro parte, en la Plaza El Pardo en Benavídez, la edil Micaela Ferraro comentó: “Estamos celebrando un día más de las Niñeces, compartiendo con todas las familias. Es un hermoso domingo de sol donde de apoco nos empezamos a reencontrar. Gracias al esfuerzo del gobierno nacional, y de todos y todas, estamos saliendo de la pandemia de a poco. Esta jornada es una hermosa ocasión para esta juntos y pasar un momento muy agradable”.

Más tarde, el Club Peñarol del Delta en Dique Luján fue sede de un festejo organizado por la Juventud del Frente Renovador. Allí participó el precandidato a concejal Toto Fernández Miranda. “La realidad es que es importante acompañar a los chicos en su crecimiento, reconocerlos en su día, hacerles algún regalo y que pasen un lindo momento. Feliz de poder estar acá juntos a ellos para que pasen un día como se merecen. Creo que es fundamental que puedan volver a sus clubes y lugares de desarrollo de actividades sociales y deportivas. Hoy fue un día pleno en el que recorrimos varios puntos de Tigre y lo disfrutamos mucho”, afirmó.

Durante la recorrida, Malena Galmarini visitó la Plaza el Prado, en Benavídez; la Plaza El Zorzal, en General Pacheco; y el Club Peñarol del Delta, en Dique Luján. En los diferentes puntos participaron las concejales Micaela Ferraro, Mayra Mariani y Teresa Paunovich; y los precandidatos del Frente de Todos, Toto Fernández Miranda, Pablo Acevedo, Francisco Paradela, Sebastián Rovira y Macarena Oromí.