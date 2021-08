Escobar: Nueva inscripción para incorporarse a la Agencia Municipal de Transporte, Tránsito y Seguridad Vial

Los requisitos generales para inscribirse son contar con analítico de secundario completo, ser mayor de 25 años, tener disponibilidad para trabajar en turnos diurnos o nocturnos -no rotativos- y contar con licencia de conducir vigente, un dato excluyente. A su vez, el sexo es indistinto y se espera que el o la ingresante cuente con conocimientos o habilidades tales como responsabilidad, compromiso y buena dicción.

Este 24, 25 y 26 de agosto, la Municipalidad de Escobar lanza una nueva convocatoria laboral abierta y transparente para sumar personal de tránsito en la Agencia Municipal de Transporte, Tránsito y Seguridad Vial de Escobar, con el objetivo prioritario -aunque no excluyente- de otorgar los puestos de trabajo a vecinos y vecinas de nuestro partido.