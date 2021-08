Con una frase del “Che” Guevara, Juan Debandi dijo que gobernará Tres de Febrero en 2023

“Tenemos un desafío que se va a completar cuando en 2023 recuperemos el distrito y lo gobernemos para transformar la realidad, y hacer que nuestros vecinos y vecinas sean felices”, dijo el ex concejal curtista, a lo que finalizó con la frase atribuida al revolucionario socialista Ernesto Guevara Lynch: “Hasta la victoria siempre”.

“No existe proyecto para nuestro distrito si no es a través de un proyecto que gobierna un país y una provincia”, dijo Debandi, y esa es la única manera “de que nuestro pueblo sea feliz”. “Tres de Febrero debe juntar los votos que tiene que juntar, sumar las voluntades de los vecinos (…) para que el proyecto político que tiene a Alberto Fernández, Cristina Fernández, Axel Kicillof y Verónica Magario, cumpla los objetivos que tiene que cumplir”, exclamó.