El plazo fijo con tasa del 37% anual compite contra el UVA y el dólar como la principal inversión

Argentina atraviesa una etapa, como tantas otras, de gran incertidumbre, tanto para los grandes empresarios como para las familias de trabajadores. Con indicadores económicos en valores aún preocupantes, como el desempleo que continúa por encima del 10% pero mejorando en comparación con 2020, es importante contar con mecanismos de ahorro para quien tiene la posibilidad.

La volatilidad económica no tiene que ver tan solo con la crisis que venimos arrastrando hace años, ni con los efectos de una pandemia que parece no acabar, sino también con la conocida incertidumbre que se vive en el mercado financiero en la previa a unas elecciones legislativas importantes.

Sea el motivo que fuere, la realidad es que hoy en día al argentino que tiene al menos una mínima capacidad de ahorro los pesos “le queman en la mano” y muchos se preguntan cómo conservar el valor conociendo la constante depreciación de nuestra moneda nacional.

A menos que se cuente con conocimientos más profundos, o un capital de magnitud que permita tomar mayores riesgos, pensar en la inversión en un plazo fijo, sea el tradicional como el UVA es una de las opciones más elegidas.

No vamos a negar que a lo primero que apunta el argentino cuando le sobran unos pesos para sentirse seguro, es a la compra del dólar. Si bien esto no genera una ganancia propiamente dicha, lo que sí garantiza es conservar el poder adquisitivo, en especial cuando es sabido que la cotización oficial se encuentra frenada por lo menos hasta las elecciones, y que se espera una nueva alta luego de ellas. Lamentablemente la compra de divisas en su cotización oficial -la más conveniente- no es una opción para muchos debido a las fuertes restricciones impuestas por el gobierno mediante el “cepo” al dólar. Hay situaciones muy polémicas como el caso de trabajadores a los cuales se les restringe el acceso por que sus empresas solicitaron el auxilio del ATP para el pago de sus sueldos.

Frente a este panorama, y con las estimaciones que prevén que la inflación se mantendrá en índices estables como los actuales, la idea de los plazos fijos llama la atención de varios. Sólo queda analizar cuál de las dos modalidades más conocidas es más conveniente, por lo menos hasta fin de año.

En cuanto al plazo fijo tradicional, que impone un período mínimo de 30 días, otorga al cliente un rendimiento anual del 37%, o sea un 3% mensual, valor establecido por el Banco Central a fin del año pasado y que no ha sufrido alteraciones.

Por su parte, el plazo fijo UVA conlleva a comprometer los ahorros por un plazo mayor (mínimo 90 días), aspecto a tener en cuenta para el caso de poder llegar a requerir liquidez, pero su ganancia sigue los vaivenes de la inflación por el hecho de que los UVA se ajustan mediante el índice de precios al consumidor. Si bien esto es tranquilizador, justo en este momento puede generar dudas atento que se percibe una tendencia a la baja de los precios en la economía para los próximos meses, conllevando una disminución en el rendimiento del plazo fijo.

La mayoría de los analistas consideran que este año, no existirían diferencias significativas al optar por una u otra herramienta.