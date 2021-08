ATE Zona Norte presentó una propuesta para que se cree el cargo de guardavidas en Vicente López

Autoridades y afiliados de ATE Zona Norte se apersonaron al Honorable Concejo Deliberante de Vicente López, junto al cuerpo de guardavidas municipal, para entregar una propuesta para que cree el cargo de guardavidas en la nómina municipal.

Carlos Salatino, delegado de ATE en el área de Deportes, explicó que “hace años venimos reclamando la creación del cargo de guardavidas”. “Hace 9 años que estamos con este reclamo sin respuesta por parte del Municipio. Hoy no somos guardavidas para la Municipalidad, somos técnicos”, añadió.

“Las obligaciones que tenemos no reflejan nuestros derechos. El Municipio no está adecuado a la ley y eso produce una disparidad muy fuerte en lo salarial. Creando el cargo de guardavidas estas diferencias no existirían más. Cobraríamos por lo que nos contratan, cuidar la vida del vecino de Vicente López”, agregó el gremialista.

El delegado también detalló: “Nosotros nunca hicimos paro ni ningún tipo de medida gremial. Venimos hablando con el secretario de Recursos Humanos, Sergio Szlapak, pero nunca resuelve nuestra problemática. Desde nuestro sector siempre se trabajó con profesionalismo y cuidando al vecino. Estamos permanentemente en las piletas, también en la unidad cardíaca en el río junto al SAME, hasta armamos bolsos con alimentos ahora con la pandemia. Siempre estuvimos colaborando con un Municipio que nos destrató”.

Por su parte el titular de ATE Zona Norte, Fabián Alessandrini, manifestó: “Hoy ATE, junto al cuerpo de guardavidas, se hace presente en el Honorable Concejo Deliberante para solicitar que se apruebe la ordenanza que cree el cargo de guardavidas y se termine este reclamo histórico del sector. Presentamos el proyecto en la mesa de entrada y a todos los bloques”.

“Queremos destacar que las y los guardavidas de Vicente López hace 9 años que están con este reclamo y nunca dejaron de realizar su actividad. Hoy, en su día de franco, es que se acercaron para presentar el proyecto de ordenanza”, concluyó el dirigente gremial.