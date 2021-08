Bodart encabezó un encuentro con jóvenes de la zona oeste en el partido de Morón

“Le decimos al vecino que no pierda el voto votando en blanco o no yendo a votar, porque eso termina beneficiando a los que quieren castigar. Si nos acompañan podremos llevar adelante nuestra propuesta de jornada laboral de 6 horas para que trabajen todos; podremos lograr que se deje de pagar la deuda y esos recursos se usen para un plan de obras públicas; y podremos impulsar un impuesto permanente y progresivo para que los ricos pongan lo que tienen que pone de una buena vez en la Argentina”, cerró.

Finalmente, el líder del MST entendió que, en estas elecciones, “hay una gran oportunidad de canalizar la bronca y la decepción de aquellos que votaron a este gobierno y pensaron que iba a haber un cambio”. “El vecino tiene la posibilidad de votar por la positiva, de optar por una tercera fuerza que va a llevar las problemáticas de los que no tienen voz a las cámaras. Si no estamos nosotros, solo se van a discutir los problemas de los ricos”, agrego.

“Son sectores que hasta niegan la dictadura (…), y representan una vuelta al pasado. Son defensores del neoliberalismo, del modelo de Carlos Menem y Domingo Cavallo”, afirmó el dirigente, y le pidió a la juventud “que no caiga en esa trampa, porque ellos quieren que trabajen toda su vida como esclavos, y sin derechos laborales”.

Para llevarlo a cabo, consideró, “hay que tocar los intereses de ese uno por ciento de poderosos que manejan el país”. “La juventud es nuestra prioridad, y no pensando en el futuro, sino en el presente, en el que están bastante castigados”, reiteró, y expuso: “De sus reclamos e ideas nos nutrimos mucho, y de hecho nuestra lista está llena de jóvenes, y tendríamos más si la legislación lo permitiera. Es ridículo que puedan votar desde los 16 años pero que no puedan ser candidatos hasta que tengan 25”.