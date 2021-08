El Congreso, con los colores LGTBIQ en el Día del Activismo por la Diversidad Sexual

La propuesta fue impulsada por el diputado Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica), en homenaje a Carlos Jauregui, militante por los derechos sociales y civiles de las personas LGTBIQ y no binarias.

Por iniciativa de la Cámara de Diputados, que preside Sergio Massa, la fachada del Congreso de la Nación se muestra iluminada con la bandera que representa a las personas LGTBIQ y no binarias.