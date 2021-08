Se realizó el operativo “El Municipio en tu barrio” en el boulevard Martín Jacobé

María de los Angeles, que se vacunó en el móvil, explicó: “Me atienden muy bien acá, me avisaron y vine volando a vacunarme. Y lo resolví bastante rápido”.

Adriana, que vive a tres cuadras, agregó: “Traje cuatro perros a vacunar, o sea que para mi esto es una bendición, porque Zoonosis me queda lejos y pagar no puedo. Recomiendo a los vecinos que vengan a vacunar a sus mascotas, porque en este barrio hay muchas”.

La vecina María del Carmen dijo: “Esto está re bien, porque me cuesta caminar. Ya tengo las dos dosis de la vacuna contra el coronavirus, y la doctora me dijo que podía vacunarme contra la gripe después de 21 días. Por eso le agradezco a Juan Andreotti que nosotros los viejos podamos vacunarnos acá”.

De esta actividad participó la secretaria de Desarrollo Social, Educación y Medio Ambiente y precandidata a concejal, Eva Andreotti, quien dijo: “Como ya venimos haciendo, estamos recorriendo diferentes puntos del distrito para acercar los servicios del Municipio a los vecinos. Hoy estamos aquí con el equipo de Medio Ambiente entregando semillas de primavera-verano, bolsas reutilizables para concientizar el no uso de bolsas plásticas para las compras, y con ‘Botellas de amor’. Además están el móvil de Salud inoculando vacunas de calendario, Atención al Vecino, Anses donde se pueden realizar diferentes consultas, y también Zoonosis que aplica vacuna antirrábica a perros y gatos y entrega desparasitantes”.