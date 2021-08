Morón anunció pases a planta dentro del área y otorgó un reconocimiento al personal de Salud

Por su parte, el ministro de Salud bonaerense sostuvo que “es importantísimo, mientras empezamos a trabajar el futuro que queremos tener, que nos hagamos el lugarcito para encontrarnos. Nosotros queremos que después de esta pandemia, no solamente podamos recuperar la vida que teníamos, sino que podamos construir una vida mejor”.

El jefe comunal aseguró: “Primero tenemos que reconocer a todo el personal de Salud que estuvo en la primera línea de la lucha contra la pandemia. De nuestra parte, quisimos garantizar que a ningún vecino ni vecina le faltara un respirador en caso de estar afectado por esta enfermedad. No fue un trabajo fácil, pero lo fuimos logrando. Conseguimos ese primer objetivo, que a nadie le falte lo que necesitaba. Ahora nos toca continuar con la vacunación. Morón es el municipio del conurbano que más vacunó hasta ahora. Generamos postas en todos los barrios, hicimos una campaña de difusión contra los discursos que desmovilizaban a la comunidad. Eso nos permite estar más cerca de superar este momento difícil”.