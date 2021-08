Malena Galmarini acompañó el reconocimiento del Concejo Deliberante de Tigre a las mujeres de la guerra de Malvinas

Louzao aseguró: “Muy pocas veces se reconoció a las mujeres. Tenemos mujeres ex combatientes: las enfermeras que eran parte de la fuerza aérea. Fueron como voluntarias con el Ejército y tuvieron la parte más dura, la de encontrar y rescatar a los heridos”.

El evento fue moderado por Patricio Louzao, ex combatiente de Malvinas, quien además de llevar adelante el dialogo con las cuatro mujeres incorporaba un orden cronológico a los sucesivos hechos. Las participantes, muy emocionada, relataron sus vivencias durante la guerra y los momentos complicados como familia, que tuvieron que atravesar.

Por su parte, Daysi Rendo Gadea agradeció el reconocimiento y resaltó con ímpetu que las mujeres fueron un sostén muy importante en esta guerra. “Para nosotros es un gran honor -afirmó- y un gran orgullo que la reapertura del Concejo Deliberante de Tigre sea justamente con las mujeres de Malvinas y con la causa Malvinas. Las mujeres que hoy estuvimos presentes tenemos muchos años de transmitir la lucha de los veteranos y las veteranas, que muchas veces no se conoce y se invisibiliza. Sobre todo el rol de las mujeres de los veteranos, las que sostuvieron, las que han estado, y las que acompañaron a estos hombres en la ‘desmalvinización’ y aún los siguen sosteniendo”.

Mantelli, en tanto, destacó: “Nos llena de orgullo haber podido escuchar los diferentes relatos históricos y vivos, y poder entender lo que pasaron los seres queridos de los que no volvieron. También escuchar el relato sobre lo que significó ser la primera mujer que pisó Malvinas en medio de una gesta. Creo que cumplimos con el objetivo de dar el espacio para que las mujeres de Malvinas puedan hablar después de tantos años de silencio, por primera vez, en Tigre”.

“Me emociona además el recuerdo vivo de los ex combatientes de Tigre respecto de la reivindicación y el apoyo que les brindó Sergio Massa en su etapa como intendente. Las Malvinas no se acabaron. En la casa de cada uno de nosotros, todos los días y todas las noches, están Las Malvinas presentes”, concluyó.

Al finalizar la jornada, Malena Galmarini expresó: “Siempre hablamos de los ex combatientes en términos masculinos y lo cierto es que hubo mujeres como Silvia, Lili, Daisy, Hilda, que están afuera de la historia, como la mayoría. Cuando se la revisa, también a nivel mundial, parece que nunca fuimos parte. Poder encontrarnos con ellas y que nos cuenten sus experiencias de guerra, cuáles fueron las discriminaciones que vivieron por ser mujeres, es sumamente importante. Debemos reconocerlas y destacarlas”.