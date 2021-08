Julio Zamora expuso el proyecto municipal de un parque público que funcionará en el ex Club Ecosol, en Rincón de Milberg

“Tenemos la convicción de que los espacios públicos del Estado nacional deben tener una finalidad de bien público y no ser privatizados. Todos los vecinos hicieron un gran esfuerzo con movilizaciones y abrazos simbólicos, tendientes a que este lugar sea propio de la comunidad. Estamos avanzando en las negociaciones con la Agencia de Administración de Bienes del Estado para que desde el Municipio de Tigre podamos intervenir un sector importante del ex predio Ecosol”, afirmó el jefe comunal. Y concluyó: “Les propusimos a los vecinos que este espacio se llame Dra. Alejandra Nardi, en honor a una vecina muy querida por todos aquí en Rincón de Milberg, y que además fue presidenta del Honorable Concejo Deliberante de Tigre, con una gran vocación en la función política local”.

Durante la reunión, las autoridades anunciaron los avances en la negociación con la Agencia de Administración de Bienes del Estado para la sesión de un área de aproximadamente 7 hectáreas del ex club al Municipio para llevar adelante el proyecto. La iniciativa del gobierno local busca revalorizar con fondos propios los espacios deteriorados y en desuso, como el sector de adultos mayores, el Salón de Usos Múltiples, la pileta de natación, los vestuarios y la casona de la familia Milberg, con vistas a generar un punto de encuentro de calidad, abierto y gratuito para la comunidad.

El intendente de Tigre, Julio Zamora, acompañado por la concejala Gisela Zamora, mantuvieron un encuentro con vecinos y vecinas, donde formalizaron la presentación del proyecto municipal “Parque Público Dra. Alejandra Nardi”, que funcionará en el ex Club Ecosol de Rincón de Milberg.

