Vivona afirmó: “Es maravilloso tener lugares como estos, como así también la mirada que tiene el municipio hacia el deporte de élite. Esto no solo está pensado para hoy sino a futuro, para trabajar por el deporte para todos los pibes de esta región, más cerca y haciendo el deporte que les gusta”.

“Acompañar al deporte urbano no está pensado solo para hoy sino a futuro”, afirmó Vivona