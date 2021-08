Operativo municipal para acercar trámites y servicios de salud a los vecinos de San Isidro

El circuito de esta nueva acción sustentable de reutilización de madera nace en la vía pública, ya que cuando se realizan trabajos de poda y raleo del arbolado urbano, el Municipio utiliza maquinaria -chipeadora- para triturar y reducir ramas. Pero hay troncos que por su gran envergadura no entran en ese equipo. Entonces, se emplea otra máquina especial para lograr convertir esa madera en leña.

El Municipio de San Isidro recorre los barrios para que los vecinos puedan hacer diferentes trámites y acceder a servicios de salud en un solo lugar. Ya no tienen que ir de un sitio a otro porque con sólo acercarse este sábado a la estación de Martínez -Eduardo Costa y Alvear- pueden hacerse el test de anticuerpos, aplicarse la vacuna antigripal, tramitar la Tarjeta Ciudadana, sumarse al programa sustentable “Buena madera” y castrar y vacunar mascotas. El megaoperativo se realizará el sábado 21 de agosto, de 10 a 14.