Vuelven las clases de salsa y folclore a Martínez

Y en noviembre, las clases de salsa no tienen fecha confirmada, pero la de folclore será el sábado 27, de 16 a 19.

“La idea es armar una linda clase, empezando por los pasos básicos, y luego largarnos al baile libre en un ambiente cálido y distendido. La pista será animada por la salsa, la bachata, el merengue y el chachachá. Me encuentro feliz de regresar al ruedo”, comentó Wilson, que desde hace más de 15 años da clases de ritmos latinos en las casas culturales del Municipio.