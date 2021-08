El programa SOSTÉN alcanzó a casi un centenar de emprendimientos de Morón

La convocatoria para acceder a este microcrédito continúa abierta. Los comercios que soliciten financiamiento deberán estar radicados dentro del municipio de Morón y sus titulares deberán cumplir con los siguientes requisitos, inscripción en AFIP por actividades realizadas en Morón; no tener otro ingreso como empleado/a en relación de dependencia; habilitación municipal, en caso de tratarse de comercios; y ser titular de una cuenta bancaria, o contar con una Cuenta DNI del Banco Provincia.

This site is protected by wp-copyrightpro.com