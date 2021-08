Bodart pidió que la gente canalice su “hartazgo con la casta política” votando “a una tercera fuerza como la nuestra”

“Le pedimos a la gente que no canalice su hartazgo hacia el voto en blanco o no yendo a votar, que lo canalice por la positiva, dándole la posibilidad a una tercera fuerza como la nuestra, para que entre la vos de los trabajadores a las cámaras y los Concejos Deliberante. Sin nuestra presencia solo se va a discutir como beneficiar a los grupos económicos y a los grandes empresarios, y nunca como solucionar los problemas de la gente”, finalizó.

El dirigente también propuso “un gran plan de obras públicas para construir viviendas”, y cortar “con la estrategia del pan social, que los gobiernos lo usan para calmar la bronca social y seguir haciendo más de lo mismo”. “Nosotros queremos generar trabajo genuino, por eso insistimos en tomar las medidas que hacen falta. Queremos un país en el que puedan vivir todos, no como ahora donde la mayoría vive en la miseria o tiene que aceptar trabajos precarizados y hay un pequeño grupo que vive en el privilegio constante, y una casta política que usa la política para enriquecerse y no para solucionar los problemas de la gente”, lanzó.

Tras mencionar los altos índices de desocupación, que afectan muy fuerte al sector juvenil, siendo que hoy “7 de cada 10 están bajo la línea de pobreza y ni estudian ni trabajan”, planteó como propuesta “la rebaja del horario laboral a 6 horas”. “Creemos que hay que imponer esta jornada para no seguir dejando gente fuera de sistema, ya que un 25 por ciento más de trabajadores podrían incorporarse al mercado formal si esto se aplica, y se crearían un millón y medio de nuevos puestos de trabajo”, analizó, y aseveró: “Debe hacerse sin rebaja salarial, porque las grandes empresas tienen espalda para bancar medidas de este tipo”.