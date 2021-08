Jorge Macri recorrió Ituzaingó junto al precandidato de Juntos, Gabriel Pozzuto

En cuanto a las demandas vecinales, el precandidato a concejal comentó que “la seguridad hoy es algo que preocupa al vecino y le impacta muy fuerte”. “Nosotros tomamos como ejemplo lo que se hace en Vicente López, que está a la vanguardia de la lucha contra la inseguridad. Creemos que los Puntos Seguros no demandan una inversión millonaria, y que serían una medida innovadora”, afirmó, y subrayó: “Las buenas ideas no tienen color político”.

El jefe comunal de la zona norte consideró que varias medidas de gobierno implementadas en Vicente López “se pueden traer a Ituzaingó”. “En seguridad, se podrían implementar rápidamente los Puntos Seguros, que no requieren mucha inversión por parte de la Municipalidad, y en Vicente López nos han permitido salvar muchas vidas y reaccionar rápido ante varios hechos”.

“La de Gabriel es una de las listas que Juntos tiene en el distrito, y es en la que yo más confío. Venimos trabajando con él y todo su equipo desde hace mucho tiempo”, remarcó, al tiempo que ponderó la “coherencia, y la capacidad de trabajar en equipo y de abrirse a otros espacios políticos” del legislador comunal. “Supo además sostener la representación, ya que aunque a veces uno no gane, la gente espera que uno este”, remarcó.

Ya en conferencia de prensa con los medios locales, Macri expresó: “Siempre es importante escuchar y estar cerca de los comerciantes, de los laburantes, de quienes generan empleo en la Argentina. Me alegra, en esta campaña electoral, caminar junto a los precandidatos a concejales y los referentes del espacio, y poder conversar con los vecinos”.