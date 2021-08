Modernizan el Servicio de Anatomía Patológica del Hospital Central de San Isidro

El Municipio sumó aparatología de última generación en esta área en la cual se estudian muestras de tejidos y células para llegar a un diagnóstico preciso y diseñar el tratamiento a seguir.

El intendente de San Isidro, Gustavo Posse, recorrió el renovado Servicio de Anatomía Patológica del Hospital Central que incorporó aparatología con tecnología de última generación.

Anatomía Patológica es una especialidad que se ocupa del diagnóstico de enfermedades a partir del estudio de muestras de tejidos y células obtenidas quirúrgicamente, por autopsias o citologías de diversos tipos, como por ejemplo la prueba de Papanicolaou, para la prevención de cáncer de cuello uterino.

“El recurso humano y técnico de este sector es de suma importancia para todo nuestro sistema de salud. Los nuevos equipos son clave para la realización de biopsias y llegar a un diagnóstico preciso y el tratamiento a seguir”, contó el jefe comunal.

Sobre la puesta en valor del servicio, la jefa de Anatomía Patológica del Hospital Central, Graciela Lozano, explicó que en esta disciplina para llegar al diagnóstico hay una etapa preanalítica -serie de estudios sobre el tejido- y otra analítica. “Esta aparatología es para optimizar la etapa preanalítica en la cual el cuidado de los tejidos es fundamental para obtener el mejor diagnóstico. Hay una serie de pasos que antes se hacían manualmente y ahora gracias a estos equipos se hacen en forma automatizada”, remarcó.

En el camino hacia el diagnóstico intervienen dos figuras claves que son el patólogo y el biólogo molecular. “Ambos especialistas no llegarían a ningún lado si la etapa preanalitica no está cuidada”, dimensionó la médica. Y para entender la importancia de esta área, ejemplificó: “En un tumor de testículo el paciente tiene muchas chances de curarse, pero debe tener el tratamiento adecuado. Para eso es necesario el diagnóstico más perfecto, porque si hay un error la quimioterapia no funcionaría y, por ende, el paciente no se curaría”.

En el mismo sentido, el secretario de Salud Pública, Juan Viaggio, señaló que el Servicio de Anatomía Patológica es una de las especialidades en las que el resultado no puede fallar. “Toda esta tecnología va a redundar en beneficio de nuestros vecinos”, completó.