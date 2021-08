Logro histórico: Tres de Febrero llegó al cien por ciento de luces Led

Finalmente, contribuyen al objetivo de Tres de Febrero de cuidar el ambiente y a los vecinos. Es que no generan luz ultravioleta ni infrarroja, evitando riesgos en la salud humana y de la flora y fauna. También reducen las emisiones de dióxido de carbono y son ecológicas.

Las nuevas luces tienen una larga vida útil, de hasta 50 mil horas frente a las 2 mil de una bombilla tradicional. Además, no dejan de funcionar, sino que se reduce progresivamente su capacidad lumínica, permitiendo anticipar cuándo es necesario hacer un recambio.