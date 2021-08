“Ahora empezaron a robar vehículos”, agrega la ciudadana, que no se resigna a vivir con el miedo de perder la vida a manos de criminales.

Grandes y chicos sufren por igual la grave crisis de inseguridad para la cual no hay respuestas concretas por parte del gobierno de Axel Kicillof, responsable de la Policía bonaerense. La gente no da más. A la critica situación que atraviesan a consecuencia de la destructiva cuarentena de un año y medio, se le suma el acecho de rastreros que les quitan con violencia sus pocas pertenencias.

La gente le ruega a Kicillof que les de seguridad: Corte en José C. Paz

José C. Paz