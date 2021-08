Nuevos equipos de comunicación para Gendarmería Nacional en Malvinas Argentinas

El Centro Operativo Municipal forma parte del Polo de Seguridad en el que se encuentra el destacamento de Gendarmería Nacional Argentina y el área de Defensa Civil y Emergencias del distrito. No es común que un municipio cuente con un edificio propio para Gendarmería. “Les brindamos comodidad para que puedan hacer su trabajo de la mejor manera. Ellos trabajan con mucho compromiso y decidimos hacer la inversión desde el Estado municipal porque queremos que Malvinas Argentinas sea siempre el lugar de la familia”, dijo el mandatario local.

Con respecto al trabajo que se realiza desde Malvinas Argentinas, el secretario afirmó: “Estoy sorprendido por la cantidad de recursos puestos en materia de seguridad. Tenemos una excelente relación con el intendente y todo su equipo, pero no conocía el Centro de Monitoreo, el cual está muy bien equipado y acorde a las necesidades en materia de tecnología que hoy necesita cualquier distrito”.

El intendente de Malvinas Argentinas, Leo Nardini, estuvo en el Centro Operativo Municipal, ubicado sobre la avenida Sesquicentenario -ex Ruta 197- y Yatasto, en la ciudad de Pablo Nogués. Allí recibió al secretario de Seguridad y Política Criminal del Ministerio de Seguridad de la Nación, Eduardo Villalba.