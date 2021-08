“Tenemos que lograr que nuestro proyecto nacional tenga una representación mayor en Vicente López”, sostuvo Boyanovsky

“Son una oposición obstructora y destructora, y con este hecho no hacen más que reafirmar ese camino”, argumentó. Según su mirada, “queda claro quien intentó, con aciertos y errores, privilegiar siempre el cuidado de las personas y quien no”.

“Soy vecino de Munro, y muchas veces me gustaría ser tratado como vecino de Olivos o de Vicente López”, lanzó, aunque reconoció que esto “es un reclamo histórico” de los vecinos. También puso la lupa en las quejas vinculadas a las excepciones municipales, “por la cantidad de torres que se construyen, con el riesgo de saturación de servicios públicos” que eso implica. “Tenemos que ponerle freno al crecimiento inmobiliario desmedido, y para eso necesitamos ser un bloque más grande, y tener respuestas más contundentes a las iniciativas del Ejecutivo municipal”, sintetizó.

Asimismo, habló de “escasa participación política en el distrito”, en términos de militancia territorial. En su rol de funcionario del PAMI, “pudimos articular muchas acciones con el intendente de San Fernando, Juan Andreotti, y él cada cosa que hicimos juntos lo aclara todo el tiempo”, ilustró, y subrayó: “En otros lugares hicimos acciones parecidas y no hay quien comunique que acá está el gobierno nacional llevando soluciones a los vecinos”. “Falta reforzar la militancia territorial vinculada al proyecto nacional. Tenemos que lograr que nuestro proyecto nacional tenga una representación mayor en el distrito”, completó.

Consultado por los motivos que llevaron a que haya más de una lista nivel local, Boyanovsky entendió que, “probablemente, la necesidad de renovación no es coincidente en el cien por ciento de los que integran el espacio del Frente de Todos en Vicente López”. “Es algo que queremos discutir con el conjunto de la sociedad, y no tengo dudas que después de las PASO estaremos todo juntos”, estimó.