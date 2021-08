En resumen, afirmó: “El problema es el desempleo y la inflación, no las horas de trabajo”. Y sentenció nuevamente que, “como toda propuesta, la reducción horaria debe ser debatida profundamente y respetuosamente, pero con la participación de las bases y en el seno de la central obrera”.

“Un programa de esta naturaleza es viable”, sostuvo, y remarcó que “el Estado ya lo demostró en plena pandemia con el IFE, comprometiendo casi un punto del PBI, y con otros fondos que dirigió a sectores que dejaron de producir”. “Por lo tanto hay recursos que se pueden incrementar y usar para devolverle la dignidad al trabajador reinsertándolo en el mundo del trabajo”, explicó Victorio Pirillo, y aclaró: “Se debe hacer en un lapso determinado no menor a un año, que permita analizar los resultados”.

El secretario general del Sindicato de Trabajadores Municipales de Vicente López insiste en que bajar las horas de la jornada laboral ahora obedece “a intereses electorales o a contubernios con empresarios”. Pero no solo crítica. El sindicalista de la zona norte propone “elaborar un programa gradual de empleo que involucre al Estado y a los empresarios, tanto grandes como pymes, con metas bien claras y acotadas en el tiempo”.

Pirillo: “El problema es el desempleo y la inflación no las horas de trabajo”