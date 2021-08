Con un acto sobre la Panamericana, la izquierda propuso la reducción de la jornada laboral a seis horas

El lugar de realización del acto no fue elegido al azar. Allí se encuentran las principales industrias del país y se desarrollaron los conflictos laborales más importantes de los últimos 15 años. A pocos metros está ubicada la fábrica MadyGraf bajo gestión obrera. Participaron del evento los precandidatos Claudio Dellecarbonara, Mónica Schlotthauer y otros más de 200 postulantes a distintos cargosde la Primera Sección Electoral que trabajan en fábricas, escuelas o que están bajo condiciones de informalidad. Se destacaron entre ellos referentes de las grandes fábricas de la alimentación, de Fate, de las fábricas bajo gestión obrera MadyGraf y WorldColor, de Pilkington, más de treinta candidatos docentes, entre otros.

Del Caño agregó que “no sorprende que al rechazo de la Unión Industrial y del Ministro Kulfas se sume ahora el de la CGT. Tolosa Paz propone discutirlo, pero el Frente de Todos tiene mayoría en ambas cámaras del Congreso y no discutió ninguno de los proyectos presentados por sectores de la CTA. A su vez, los dirigentes de esta central no presentaron ningún plan de cómo los llevarían a cabo”, dijo Del Caño.

Del Caño, candidato a diputado nacional, remarcó que “el rechazo del gobierno a la reducción de la jornada de trabajo demuestra que no tienen ningún interés en revertir la falta de empleo y la sobrecarga laboral. Mientras los laboratorios, empresarios y banqueros aumentaron sus fortunas con la pandemia, ahora las grandes multinacionales aplican una reforma laboral de hecho, ya que muchas subieron la jornada e incorporaron tercerizados.