Una jornada a puro skate en Malvinas Argentinas

Por su parte, Walas, comentó: “Estoy viviendo una jornada hermosa en el campeonato de skate, haciendo visitas guiadas en el museo que montamos en la Casa Cultura y Arte, que es cronológico, desde la década de los 60 hasta los años 2000. Me encanta que el Municipio le dé espacio a eventos que tienen que ver con lo deportivo y lo cultural a la vez”.

This site is protected by wp-copyrightpro.com