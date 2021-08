Comenzó a funcionar el nuevo sistema de estcionamiento medido en San Isidro

Para aquellos que no tienen la aplicación deben, luego de estacionar el vehículo, dirigirse a alguno de los locales adheridos e indicarle al comerciante la patente, zona, tiempo de permanencia -mínimo una hora, máximo 4 horas- y un correo electrónico. El sistema enviará un mail a la casilla donde se indican los detalles de la operación. No hace falta colocar ningún comprobante en el vehículo.

Los vecinos ya empezaron a utilizarlo a través de la aplicación SIE para Android y SEM MOBILE para IOS. Para los que no dispongan de la app, hay más de 100 locales adheridos para registrar y abonar sus gastos.

