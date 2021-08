Bodart visita Tres de Febrero y cruzó a Fernández: “San Martín desconoció la deuda con España y hoy hubiera echado a patadas al Fondo”

Bodart siguió la comparación: “San Martín vivió y murió en la más total austeridad, siempre rechazando los privilegios del poder. No es su caso, presidente, como lo vimos con la fiestita para los amigos en Olivos en medio de duras restricciones para la gente de a pie”.

“No degrade a San Martín ni se compare con él, presidente. En el Estatuto Provisional de 1821 San Martín desconoció la deuda con la corona de España y sentó el antecedente de ‘deuda odiosa’, contraída en contra de la voluntad de los pueblos. Si hoy viviera, desconocería la deuda fraudulenta con el FMI y lo echaría a patadas de nuestro país. San Martín entendía la unidad latinoamericana para enfrentar la dominación del imperio, no para someterse”, sostuvo el precandidato.