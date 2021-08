¿Cuáles son los recursos más usados de un editor de videos online?

Por más de que se trata de un recurso antiguo, las transiciones no pasan de moda. Se trata de un elemento esencial para agregar dinamismo a nuestro contenido y volverlo más atractivo para nuestros espectadores.

Otro recurso sumamente útil para la creación de contenido audiovisual son los clips de videos. Estos añaden al resultado fuerza y dinamismo, ya que los videos que solo incluyen fotos y texto no tienen tanto éxito en redes.

Por ello, los subtítulos y el texto se transforman en un recurso indispensable para agregar a nuestro contenido. Esto nos permite llegar a más público y volver más accesible nuestros videos para aquellos que no quieren o no tienen la posibilidad de escucharlos.

En la actualidad, con los dispositivos móviles, los usuarios consumen contenido en cualquier momento y lugar. En este contexto, muchas veces, miran los videos sin sonido o en sitios donde no es posible escuchar.

Al momento de diseñar en un movie maker online , muchas veces, no sabemos por dónde empezar. Para esto, los templates o plantillas constituyen un recurso esencial, ya que nos ofrecen una base desde la cual guiarnos.