Fernando Moreira inauguró el edificio de la Escuela Especial 502 de Villa Ballester

Durante la presentación, el jefe comunal destacó: “Estamos inaugurando una escuela que hace muchos años venía ocupando un edificio alquilado, en pésimas condiciones edilicias. Una escuela en mal estado siempre es un problema, pero una con estas características es más grave”. Y agregó: “Lograr este edificio no fue fácil, hicimos muchos reclamos y pedidos porque la obra comenzó, pero quedó paralizada por años. Se sumaron el Consejo Escolar y los sindicatos y recién en el cambio de gobierno se reactivó la situación. Luego, junto con la Provincia y el Consejo Escolar terminamos los últimos trabajos para dejarla con todas las comodidades”.

This site is protected by wp-copyrightpro.com