“Estas casas dan alegría, trabajo y dignidad a quienes hoy comienzan a vivir en ellas”, dijo el presidente

Fue en Avellaneda, en el marco de la entrega de la vivienda número 20 mil construida durante la gestión presidencial.

El presidente Alberto Fernández anunció ayer, en Isla Maciel, en el partido bonaerense de Avellaneda, la entrega de la vivienda número 20 mil construida durante esta gestión, en el marco de la presentación del Plan Hábitat Integral para la urbanización y capacitación laboral de vecinos de ese barrio que requerirá una inversión de más de 1124 millones 200 mil pesos y generará 790 puestos de trabajo.

El mandatario, que junto a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner puso en marcha el Programa Nacional de Mejoramiento Barrial para la generación de obras de infraestructura de servicios, aseguró: “Estas casas dan alegría, trabajo y dignidad a quienes hoy comienzan a vivir en ellas”.

“Hoy estamos entregando la vivienda número 20 mil y eso es mucho porque todo esto ocurrió en un tiempo donde el mundo se dio vuelta como consecuencia de una pandemia”, explicó el presidente, y agregó: “Había muchas personas que no podían esperar a que terminara esa pandemia para poder sobrellevar mejor este tiempo”.

En esa línea, definió: “Estamos convencidos y seguros de que el Estado debe estar al lado de los más postergados porque si no, no hay forma de equilibrar la balanza, y a mí me llena de orgullo darles una casa a los que la necesitan”. Al mismo tiempo, informó que parte de la estructura de las casas “fue construida por personas que están privadas de la libertad, para que aprendan un oficio y no sean estigmatizados cuando terminen de pagar por el delito que han cometido”.

Acompañaron al jefe de Estado el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof; el titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa; y el ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi.

La vicepresidenta, en tanto, señaló que programas como “las viviendas para los sectores medios, el Progresar, Procrear, Conectar Igualdad, la jubilación para las amas de casa, el estatuto y la ley para el personal que trabaja en casas de familia, el plan Qunita, y la inauguración de universidades” representan y “son los activos que tiene una sociedad en derechos y empoderamiento de hombres, mujeres, ancianos y niños” de todo el país.

El gobernador de Buenos Aires explicó que las obras en la Isla Maciel “son parte de la transformación y la mejora de la vida para los y las bonaerenses, sin mezquindad y sin oportunismo”, y afirmó: “Nunca vamos a dejar a un argentino sin lo que necesita por cuestiones políticas o por cuestiones partidarias”.

El plan Hábitat Integral Isla Maciel, Avellaneda, del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat, que requerirá una inversión de más de 1124 millones 200 mil pesos y generará 790 puestos de trabajo, incluirá la puesta en marcha de los planes Casa Propia para la construcción de 48 viviendas que se sumarán a las 72 que ya se están edificando en el barrio, y Generando Oficio, que capacitará a más de 100 jóvenes para lograr su inserción laboral.

En tanto, el Programa Nacional de Mejoramiento Barrial tiene como objetivo financiar obras de infraestructura de servicios, la construcción de un jardín maternal municipal, un centro cultural, la plaza y museo Maciel, y la remodelación y ampliación del espacio que alberga el programa Envión.

Como parte del plan Reconstruir, se pusieron en marcha 84 viviendas paralizadas durante el período 2016-2019 por un monto de 202 millones 853 mil 694 pesos, y se relocalizarán 175 familias que tendrán su casa propia en un hábitat integral, inclusivo y sustentable.

A su turno, el presidente de la Cámara de Diputados explicó que “en el año 2015 en Argentina se pararon más de 100 mil viviendas que quedaron en un estado de sospecha, y había que resolver cómo reiniciar esos contratos”, al tiempo que subrayó: “Pudimos hacer ley un proyecto que nos permitió reiniciar estas y otras casi 100 mil viviendas” en todo el país.

El ministro Ferraresi informó que como parte de las transformaciones habitacionales en la Isla Maciel “todos los pibes van a poder empezar a los 45 días a estar en el sistema educativo, y vamos a darles continuidad” a todos los programas “para seguir cumpliendo los sueños que tenemos”, al tiempo que reflexionó: “Los vecinos merecían tener una vida mejor con políticas de igualdad”.

Participaron también de la ceremonia la vicegobernadora de la provincia de Buenos Aires, Verónica Magario; el diputado nacional, Máximo Kirchner; el intendente de Avellaneda, Alejo Chornobroff; y Victoria Tolosa Paz y Daniel Gollán.

Durante el acto, además, el presidente mantuvo una comunicación mediante videoconferencia con el complejo habitacional Estación Sáenz, en Nueva Pompeya, donde se finalizó la construcción de casas de hasta cuatro dormitorios, cocheras, espacios verdes y de usos múltiples.

Desde allí, el secretario de Hábitat, Santiago Maggiotti, informó que el 20 por ciento de las unidades construidas “van a ser destinadas a personal no médico de la salud de la Ciudad, para que puedan acceder a un hogar donde construir sus sueños”.

A fin de año, el gobierno nacional entregará la vivienda número 30 mil y estarán en ejecución más de 100 mil hogares.